Con videos buscan esclarecer crimen de Wilkin Montalván

Tegucigalpa

Un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realiza el proceso de recolección de información de testigos y videos que tengan relación con el crimen en contra de Wilkin Santiago Montalván Mejía (de 51 años).

El asesinato se registró la mañana del jueves en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital privado de la capital.

Para esclarecer la muerte violenta del hermano de Mateo Montalván, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Olancho, “se ha designado un equipo de investigadores para recolectar la información que contribuya a fortalecer la línea de investigación que será acompañada por la Fiscalía del Ministerio Público”, dijo Edgardo Barahona, vocero de la Secretaría de Seguridad.

Por su parte, Kathia Moncada, de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, detalló que sobre este caso “las primeras diligencias son la toma de declaraciones de testigos, así como la recolección de indicios, mismos que fortalecerán las investigaciones para esclarecer este hecho violento”.

Según el abogado Mario Chinchilla, el crimen de Montalván Mejía “es preocupante y evidencia que alguien está detrás de no dejar cabos sueltos y no permitir que se enriquezcan con información otros aspectos no claros para las autoridades norteamericanas en el juicio (de Antonio “Tony” Hernández) y por esta razón están siendo silenciados”.

El cadáver de Wilkin Montalván fue velado en San Francisco de La Paz, Olancho, y a eso de las 10:00 am de ayer fue sepultado en el cementerio de Guarizama, Olancho.

Montalván fue victimado por cuatro sicarios vestidos de médicos cuando estaba intubado y luchando contra el covid-19 en la sala de unidad de cuidados intensivos de un hospital privado.

Las investigaciones de las autoridades establecen que Montalván estuvo directamente relacionado con grandes capos de la droga que ahora guardan prisión en Estados Unidos. Según las indagaciones de los cuerpos antinarcóticos , Moltalván tuvo estrechos vínculos con el exdiputado liberal Fredy Nájera, que enfrenta una condena de cadena perpetua en Nueva York por tráfico de drogas y uso de armas de guerra.