Asesinan a cuatro hombres en dos hechos diferentes en Francisco Morazán

Tegucigalpa

La violencia sigue imperando en el Distrito Central. Ayer dos hombres fueron encontrados asesinados en medio de una plantación de frijoles en Comayagüela y otros dos con señales de tortura y atados las manos quedaron en la zona de El Achiote del municipio de Maraita, Francisco Morazán.

El primer hallazgo se dio por los vecinos de la colonia Río Lindo, en un extremo del puente de hamaca que une a los dos sectores de la capital.

Las víctimas, que no fueron identificadas porque no les encontraron documentos personales, tenían heridas de arma de fuego. Los pobladores del sector alertaron a las autoridades a través de una llamada al 911 a eso de las 7:00 am y dijeron que no conocían a las personas asesinadas, pues no residían ahí.

En la escena del crimen, los agentes que levantaron algunas evidencias encontraron varios casquillos de armas automáticas.

Los uniformados comentaron que uno de los muertos era mayor de edad y vestía camisa azul celeste, pantalón café y la segunda víctima vestía camiseta azul marino y una calzoneta negra y tenis negros con rayas blancas y estaban a pocos metros del río San José que pasa por esa zona. Los muertos de Maraita tampoco fueron identificados por las autoridades debido a que no les encontraron documentos personales.

Los cuerpos estaban en una cuneta de una calle de tierra.

Las hombres mostraban signos de tortura, estaban tirados boca abajo y atados sus manos en la espalda.

Además, tenían cinta adhesiva en la cara y balazos en la cabeza.