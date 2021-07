Policías sí llegaron al juzgado a declarar contra asaltantes

La Ceiba, Honduras.

El subcomisionado de Policía, Marlon Lagos, jefe del departamento de Atlántida, aclaró que los agentes policiales que fueron llamados a declarar como testigos en el caso contra los sospechosos del asalto a una institución bancaria de La Ceiba, sí se presentaron a los tribunales.

La explicación se da a raíz de las declaraciones de Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, en las cuales aseguró que “en este caso fueron ocho policías los que fueron citados como testigos y ninguno de ellos llegó”, dijo Mora.

“Me sorprendieron las declaraciones del vocero del Ministerio Público, que manifestó que uno de los inconvenientes que tuvieron en el caso del asalto al banco es que los policías no se presentaron a declarar. Verificamos que nuestro personal sí se hizo presente y lo podemos probar con el libro de novedades que tenemos, tanto en la Policía como en los tribunales”, manifestó Lagos. Según se conoció, la fiscal solo dejó en los juzgados ceibeños a uno de los policías, de los ocho que llegaron.

“Desconozco por qué el vocero dice todo lo contrario. Fueron cuatro policías preventivos que se presentaron y cuatro de la Dirección Policial de Investigación (DPI). Creo que la fiscal tenía planeado su acusación conforme a su experiencia y es una decisión de ella que toma al momento que inicia el juicio”, añadió el jerarca policial.

Ante la falta de pruebas, ya que los testigos de la entidad bancaria no llegaron a los juzgados ceibeños, donde se desarrolló la audiencia inicial, además de que el video de prueba la DPI no lo pudo abrir durante el juicio, a la juez no le quedó alternativa que dictar un sobreseimiento provisional contra Héctor Fernando Aguilar Acosta, Luis Armando Nolasco Vásquez, Lee Marvin Mejía Velásquez y José Santos Pérez Contreras, quienes fueron enviados a prisión con la medida de detención judicial tras ser detenidos infraganti llevándose más de 5 millones de lempiras del banco, el pasado 15 de julio.

Por su parte, la reacción de la (DPI) de La Ceiba fue igual a la de la Policía Preventiva. “Los funcionarios públicos que citaron se hicieron presentes y la fiscal Melissa Madrid, acusadora del caso, los despachó sin haber declarado contra los asaltantes de banco”.

Diario LA PRENSA intentó obtener la versión de la fiscal que llevó el caso del asalto a la entidad bancaria ceibeña; sin embargo, se conoció que no estaba autorizada para hablar.

Selvin Fernández, vocero de la Fiscalía regional La Ceiba, apuntó que “según lo que yo sé y que me autorizaron que dijera, es que no se realizó el reconocimiento en rueda porque no llegaron los testigos del banco y solo un policía”, dijo Fernández.

“El Ministerio Público va a continuar con la acción penal y se van a aportar las pruebas como los videos que no se pudieron abrir en el momento de la audiencia inicial”, agregó Fernández.