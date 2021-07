Familiares de Giorgio Scanu están alarmados tras el hecho violento en Yusguare

Choluteca, Honduras.

Consternados y alarmados se encuentran los familiares de Giorgio Scanu, el italiano que murió linchado por una turba de personas en Santa Ana de Yusguare, Choluteca, zona sur de Honduras.



Leonardo Barahona, cuñado del extranjero, dijo que están sorprendidos de lo que sucedió en la comunidad.



"Me urge dejar arreglado esto e ir a Tegucigalpa. Nosotros estamos impactados y no sé por qué actuaron así. Mis abuelos vivieron acá, mi hermana y él tenían 21 años y dos hijos", dijo Barahona.

El residente de Yusguare asegura que jamás pensaron que una situación como esta podría ocurrir.



Sin embargo, aseguró que a pesar del terrible hecho violento no tiene temor de represalias y que continuara viviendo en el mismo lugar.

Caso contrario de su hermana, esposa del italiano, quien regresara a continuar con su vida en Tegucigalpa, capital del pais.



En cuanto a la hipótesis de que Scanu habría matado a Juan de Dios Flores, una persona indigente de la tercera que padecía problemas mentales, comentó que el italiano no quería que le ensuciaran la casa, "a cualquiera le enoja, pero no sé que paso en realidad".



A la vez no descartó que las pandillas estén involucradas en la muerte del italiano, "la verdad, me sorprende que hayan actuado así".