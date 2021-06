Investigan la extraña muerte de reo en los juzgados de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA

Parientes del reo Marco Tulio Reyes Euceda piden a las autoridades que investiguen la causa de su muerte cuando estaba en los juzgados de esta ciudad.

El recluso fue llevado al juzgado de lo penal el 31 de mayo y en horas de la tarde dentro de esas instalaciones se desmayó y murió. Su esposa, Zenia Esperanza Díaz, relató que su compañero de hogar hace unos 15 días que estaba en su casa comenzó a quejarse de un fuerte dolor en el abdomen y espalda.

Indicó que vio que Marco Tulio Reyes ya no actuaba normal y se mostraba agresivo, hasta con su familia y “un día se metió en un cuarto con su machete y dijo que dos hombres lo querían matar”.

El 21 de mayo, Reyes Euceda andaba como loco con el machete y su esposa se tuvo que encerrar en la casa en la comunidad de El Zapote, Santa Cruz de Yojoa.Ese día, Marco Tulio Reyes Euceda, sin ningún motivo atacó a machetazos a su vecino Santos García, a quien le asestó 24 heridas.

“Él no huyó y se quedó cerca del cuerpo, llamaron a la Policía y lo capturaron y se lo llevaron”, dijo la esposa del homicida. Indicó que les relataron a los policías la forma de actuar de Marco Tulio Reyes y no les hicieron caso, y cuando lo trajeron a audiencia a San Pedro Sula, los agentes no les permitieron verlo.

El acusado fue enviado al centro penal de Siria en Francisco Morazán y el juez fijó la audiencia inicial para el 27 de mayo. La audiencia inicial fue hecha sin la presencia del imputado y su familia tampoco pudo verlo.

El 31 de mayo, sin que el juzgado lo citara, las autoridades del centro penitenciario de Siria enviaron a Marco Tulio Reyes a San Pedro Sula, pero el personal del Poder Judicial les informó que no tenía audiencia. En horas de la tarde el hombre murió.