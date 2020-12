Mujer que se conducía en motocicleta le quitó la vida a balazos a taxista

Tegucigalpa, Honduras.



Un hombre y una mujer que se transportaban en una motocicleta asesinaron a un taxista en la calle principal de la colonia Hato de Enmedio.



El hecho criminal tuvo lugar a eso de las 11:00 am de ayer a inmediaciones del sector de La Placita, adonde perdió la vida Darwin Yovany Figueroa Molina (de 37 años), conocido por los compañeros ruleteros con el alias de Yegua.



Tras ser balaceado, el cuerpo de Figueroa Molina quedó inerte en el pavimento, boca abajo a pocos metros de un restaurante de comidas rápidas.



Los pobladores y transeúntes se mostraron consternados, pues el ruletero que trabajaba para un punto de la populosa colonia capitalina fue atacado a balazos a plena luz del día y en un área muy concurrida.



Versiones preliminares establecen que un hombre y una mujer que se transportaban en una motocicleta son los hechores materiales de la muerte del desafortunado taxista. La mujer que viajaba como pasajera se bajó de la motocicleta y le disparó a Darwin Yovany, quien al instante cayó al pavimento.



El hombre que conducía la motocicleta le decía a la mujer “rematalo”. Según testigos oculares del crimen, a la mujer le temblaba la mano, pero le disparó otras tres veces, por lo que los balazos le quitaron la vida al instante al conductor de taxi. Después de cometer el hecho, los homicidas se fueron con rumbo desconocido.



Familiares de Darwin Figueroa llegaron al lugar y muy consternados comentaron que todos los días se levantaba muy temprano a trabajar, ya que era padre de una niña de seis años de edad.



Dijeron, además, que desconocen las causas por las que le quitaron la vida, pues no les había comentado de haber recibido amenazas o tener enemistades personales. A los pocos minutos del crimen, agentes de la Policía Nacional y de Policía Militar de Orden Público (PMOP) llegaron y acordonaron la escena y para iniciar las pesquisas correspondientes.



Las autoridades policiales informaron que hasta ayer no tenían pista de los homicidas. Indicaron que las investigaciones del crimen tendrán como punto de partida tomando como hipótesis la extorsión, pero aclararon que también indagarán el entorno de la víctima para establecer si hay otra motivación.