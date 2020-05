Matan a golpes a un indigente, miembro de la comunidad LGTBI, en el centro de La Ceiba

La Ceiba.



Un lamentable hecho ocurrió este sábado en la ciudad de La Ceiba, litoral atlántico de Honduras.



En medio del confinamiento por la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, un hombre indigente fue asesinado a golpes en esta ciudad.



La víctima fue encontrada muerta en un solar baldío, ubicado en la avenida San Isidro del barrio El Centro de La Ceiba.



El hombre no fue identificado por las autoridades de Medicina Forense ya que no portaba documentos personales, aunque los vecinos del sector informaron que era conocido como Luz Clarita, y que era miembro de la comunidad LGTBI.



También dijeron que el hombre era un indigente que pasaba en la zona.



Hasta ahora no se determina la manera de muerte, sin embargo se presume que le quitaron la vida a golpes, ya que al par del cadáver se encontraron al menos dos bloques ensangrentados.