Encuentran muerto a un hombre en el interior de un carro en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Nacional de Honduras reportó el hallazgo de un hombre muerto en el interior de un vehículo en San Pedro Sula.

El hecho ocurrió al mediodía de este jueves, en el bulevar del Este, frente a la colonia Satélite de esta ciudad.

La información que se maneja del hecho es escasa, pues hasta los momentos las autoridades desconocen si el fallecido murió producto de un accidente o si fue acribillado.

El hombre se conducía en un carro Nissan Sentra gris con placas PBY 9056. Tampoco se conoce la identidad del fallecido.

El vehículo tiene un fuerte golpe e la parte frontal, pero se desconoce si impactó contra otro carro.

Versión de testigos

Según versión de testigos, se escucharon tres disparos de arma de fuego y cuando salieron a ver ya estaba el carro con el golpe en la parte frontal y con el cuerpo en el interior sin vida.

Las autoridades no han podido corroborar la información, pues no encuentran casquillos de bala, y según la posición del cadáver no se puede verificar si tiene heridas de bala.

Están a la espera de Medicina Forense y de algún familiar para reconocer el cadáver

A la escena llegó una patrulla policial para acordonar la escena y esperar la llegada de Medicina Forense para el reconocimiento y levantamiento legal del cadáver.