Asesinan y le prenden fuego a presunto homicida de anciano

San Pedro Sula, Honduras.

Un hombre que presuntamente estaba implicado en la muerte de un octogenario fue asesinado y luego le prendieron fuego a su cuerpo la noche del jueves en la colonia 10 de Septiembre del sector Brisas del Valle en Cofradía.

El cuerpo, que no pudo ser identificado porque no le hallaron documentación y debido a que estaba carbonizado, pertenece a un hombre de aproximadamente 24 años.

De acuerdo con información brindada por las autoridades, el hecho ocurrió a las 11:30 de la noche cuando recibieron una alerta del 911 para comunicarles sobre el hallazgo de un cuerpo carbonizado en una calle de la referida colonia.

Al llegar, los agentes corroboraron la información por lo que de inmediato acordonaron el área.

Junto al cadáver del joven hallaron un rótulo en el que se lee que el crimen fue en venganza por la muerte del anciano José Suárez (foto).

Junto al cuerpo encontraron un casquillo de bala calibre milímetros y un rótulo en donde los hechores le pedían a la Policía que libere a tres personas que supuestamente participaron en el asesinato de José Héctor Suárez (de 89 años), quien fue ultimado en su negocio el lunes 23 de marzo por sujetos desconocidos.

En el rótulo también se lee: “Pedimos a la Policía que estos basuras no se coman a nuestro país, que no los apresen porque solo a engordarse van al presidio, este mensaje es para los mata mujeres, violadores, extorsionadores. También cuidemos a nuestros adultos mayores. Descanse en paz el abuelo de Honduras”. El cuerpo quemado fue trasladado a la morgue forense hasta donde llegaron familiares a tratar de reclamarlo. La persona que andaban buscando corresponde al nombre de Juan Mauricio Bautista Sandoval (26) originario de El Progreso, pero hasta ayer no habían confirmado si el ultimado es el joven.

Las autoridades informaron que siguen realizando las investigaciones para tratar de dar con el paradero de los asesinos, tanto del octogenario y del desconocido. Agregaron que indagan si el joven estaba vinculado con la muerte del anciano.