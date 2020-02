Hombre ataca a machetazos a su prima por supuesto desamor  

La Ceiba, Honduras.



Una niña de 13 años fue macheteada por su propio primo la mañana de este viernes 21 de febrero.

El lamentable hecho ocurrió en la aldea Descombros municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

Según Marta López, madre de la menor, la víctima se aprestaba a comer cuando de pronto el individuo identificado como José Daniel Ramírez se le avalanzó y le infirió al menos cuatro heridas, en la cabeza, cuello y las manos.

"Yo me le tiré si no me la hubiera terminado a mi niña. La atacó por la espalda cuando ella iba a comer. Él no vive con nosotros pero estos días llegó a quedarse y ahí pasaba en la casa. Yo creo que andaba drogado cuando hizo eso", apuntó la señora.

Doña Marta también mencionó que el hombre de unos 40 años de edad la enamoraba pero ella le decía que no porque eran familia. La menor fue trasladada al hospital Atlántida donde se recupera de las heridas.

Esta tarde salió del quirófano y está en sala de recuperación. Los médicos informaron que ya está fuera de peligro. La policía se encuentra tras la búsqueda del atacante quien huyó machete en mano tras herir a la niña.