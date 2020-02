Envían al hospital Mario Mendoza al sospechoso de matar a su madre

San Pedro Sula, Cortés.

Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público, informó hoy que Rony David Mejía, sospechoso de matar y enterrar a su madre en Villanueva, fue remitido al hospital psiquiátrico Mario Mendoza en la capital.

"Luego del requerimiento fiscal contra Rony David Mejía por el delito de parricidio y tras la audiencia de declaración de imputado, se determinó enviarlo a un proceso de internamiento psiquiátrico para que el 20 de febrero, que es la audiencia inicial, hayan elementos tanto médicos como científicos", acotó.

Guzmán agregó que allí se comprobará si padece o no de un trastorno mental, además, se está a la espera de un dictamen forense para saber si la mujer presenta golpes, si fue por arma contusa o de fuego.

Estuvo a punto de quitarse la vida

"Les suplico que no me vayan soltar, porque si lo hacen, me voy a suicidar”, esas fueron las palabras que dijo en las últimas horas Rony David Mejía a los agentes policiales antes de llegar a la posta policial en Chamelecón.

Según las indagaciones, Mejía es el principal sospechoso de haber asesinado y enterrado a su madre Nidia Aidé Martínez (de 58 años), quien fue encontrada en el patio de su casa el lunes pasado, por sus familiares.

De acuerdo con información brindada por la Policía, a las 9:30 pm del sábado el requerido estaba intentando tirarse del puente que está sobre el río Chamelecón cuando varios vecinos, al ver lo que ocurría, llamaron a unos pastores del sector, quienes le suplicaron que no se tirara.

En esta parte de la vivienda fue donde se encontró el cuerpo de la señora Nidia Aidé Martínez.

Mientras los líderes religiosos trataban de convencerlo, el joven les confesó que quería suicidarse porque había matado a su madre, pero a pesar de la confesión, los pastores lo convencieron y posteriormente lo trasladaron hacia las instalaciones policiales en Chamelecón.

Una vez en el lugar, Rony David Mejía también confesó a las autoridades que él es el autor del crimen contra su madre y advirtió que si no lo detenían, él se iba a quitar la vida.

Las autoridades llamaron a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, quienes de inmediato dieron la orden a un equipo de la Agencia Técnica de Investigación (Atic) para que trasladaran al requerido hacia las instalaciones del Ministerio Público para seguir con el debido proceso de ley.

La víctima estaba enterrada

De acuerdo con las investigaciones preliminares, familiares le informaron a la Policía que Mejía era el principal sospechoso por el asesinato de Nidia Martínez, ya que después del hecho ocurrido el jueves 30 de enero, no volvió a llegar a la casa ubicada en el barrio Suyapa de Villanueva, Cortés.

Desde ese día, los parientes de la víctima iniciaron la búsqueda de Nidia Martínez y fue hasta el lunes 3 de febrero que uno de los hijos sintió un mal olor en el patio trasero de su casa, por lo que de inmediato consiguió una pala para remover una tierra que estaba suelta en una esquina del muro trasero. Minutos más tarde, el joven encontró parte del cuerpo por lo que decidió notificar a las autoridades forenses para que realizaran el levantamiento.