Hombre que viajaba en taxi es ultimado a balazos en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Un hombre fue ultimado a balazos en la mañana de este viernes después de subirse a un taxi cerca de Emisoras Unidas en Tegucigalpa.

De acuerdo con información preliminar, posteriormente un vehículo, tipo camioneta, lo interceptó para quitarle la vida en la colonia Florencia.

"Cuando iba para la Unah subí a uno, porque vengo colectivo. Ya más adelante subí a otro y cuando vengo por el puente desnivel me pega "un pechugón" y ya por la iglesia CCI me atravesaron un Honda Civic y ahí los bajaron. Yo escuché que dijeron 'mátalo' y me fui", relató el motorista del taxi.

Según algunos testigos, el fallecido sería un presunto delincuente, sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión. Hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades.

El cuerpo del hombre quedó tirado boca abajo en calle.

Un promedio de entre diez y doce asesinatos al día registra en lo que va de año Honduras, uno de los países utilizados para el paso de la droga que llega de Suramérica con destino a Estados Unidos, según autoridades locales.

Las autoridades hondureñas atribuyen la violencia criminal en parte al crimen organizado, el narcotráfico y pandillas, conocidas como "maras".