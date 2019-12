Ya van 16 días de búsqueda de Enoc Chinchilla en Tela y aún no dan con él

TELA.

Pese a que se ha buscado durante más de dos semanas al menor Enoc Misael Chinchilla, aún no hay rastros de su paradero.

El niño de 12 años, quien había llegado de España a vacacionar, fue raptado el 2 de diciembre en Tela luego que su abuelo, un tío y su niñera de 21 años de edad fueran asesinados en un hecho confuso.

La Dirección Policial de Investigación (DPI), Ejército y un grupo de vecinos de Campo Elvir, comunidad teleña donde se suscitó este hecho han buscado durante 16 días a Enoc por las zonas boscosas de Lancetilla y alrededores, pero aún no han encontrado indicios para dar con su paradero, informó Anny Pérez, tía del menor.

Detalló que durante algunos días se sumó una unidad canina (K-9) de exploración, pero no hubo avances mayores en la búsqueda.

Actualmente la DPI y el Ejército integran un grupo de búsqueda de alrededor de 25 miembros que exploran áreas en la zona boscosa de Lancetilla, sector La Esperanza y Pajuiles y los fines de semana se integran muchos vecinos de Campo Elvir.

“No hemos recibido llamadas de rescate, no sé qué es lo que quiere esta gente. No detendremos la búsqueda, pedimos apoyo incondicional pues tenemos la esperanza de encontrar al niño con vida, pues de lo contrario ya se hubieran localizado sus restos como los de su abuelo y tío. A las autoridades les pedimos que no nos abandonen en la búsqueda”, dijo.

A Bayron Humberto Meléndez, principal sospechoso del caso, el Juez de Letras de lo Penal le dictó prisión preventiva, pero el imputado no pudo asistir a la audiencia porque fue apuñalado por varios reos en el presidio de Tela, sin embargo el sujeto fue estabilizado y cuenta ahora con custodia policial.

La DPI informó que está en búsqueda de dos hermanos que habrían participado en el hecho.La madre del menor viajó de España a Honduras para pedir que la búsqueda no cese.