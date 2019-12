Bus cae en hondonada y deja cuatro heridos: rescatista resulta atacado por una boa

Tegucigalpa, Honduras.

Cuatro personas resultaron heridas durante un accidente de bus rapidito, entre ellos niños y adultos, en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras.

Un hombre que ayudaba en labores de rescate fue atacado por una boa ya que donde cayó el bus es una zona de mucha maleza; los heridos fueron ingresados a la emergencia del Hospital Escuela y Materno Infantil respectivamente.

La boa no es venenosa

La boa constrictor es una especie de serpiente de la familia de las boas. Es nativa de América, desde Argentina hasta el norte de México, no tiene colmillos y no es venenosa. Además, no suele atacar al hombre.

La unidad accidentada se trata de un bus urbano que cubre la ruta Río Grande-Lomas-San Felipe.

¿Qué pudo causar el accidente?

El automotor sufrió un desperfecto en los frenos y no pudo cortar la curva, yéndose a una hondonada en el puente viejo de colonia Loarque.



Posteriormente, la persona que ayudaba a salir a los accidentados fue atacada por la culebra (una boa), según confirmó un socorrista del sistema 911.



Afortunadamente el paciente no requirió de traslado solo de atención prehospitalaria al no registrarse desgarro ni afección por veneno.