Cae en Tegucigalpa supuesto extorsionador de El combo que no se deja

Tegucigalpa.



En el marco de la operación Navidad Segura la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) capturó este lunes en Tegucigalpa a un supuesto extorsionador.



El detenido es Milton Geovany Espinoza Fernández (28), quien supuestamente es integrante de la banda El combo que no se deja.



Espinoza Fernández, también conocido con el alias de El Maldy, fue capturado tras un operativo desarrollado en la colonia Japón, en el sector de El Picachito de Tegucigalpa.



De acuerdo a las investigaciones de la FNAMP, "El Mandy" es el encargado de la recolección de extorsión que pide la banda El combo que no se deja en la zona donde fue capturado.



Según expresaron los agentes que participaron en su captura, el detenido "mantenía amenazados con quitarles la vida a los propietarios de pequeños negocios, comerciantes y operarios del sector transporte si no se mantenían al día con los pagos que exigía".

Otras investigaciones

Milton Espinoza, alias El Mandy, también es investigado por su presunta participación en algunos homicidios ocurridos en Tegucigalpa en días recientes.



Al momento de su captura los agentes le decomisaron dinero en efectivo.



La FNAMP reporta la captura de más de cien miembros de maras y pandillas en lo que va de la operación Navidad Segura.