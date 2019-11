Aíslan a acusado de matar a su hija para que esté a salvo en prisión

TEGUCIGALPA.

“Los reclusos me dicen que así como maté a mi hija, me van a matar a mí”, dijo ayer Luis Alberto Rodríguez Vallejo (19), supuesto asesino de su hija de cuatro meses, mientras esperaba su turno en Medicina Forense para realizarle una prueba de ADN a solicitud de la Fiscalía.

Rodríguez Vallejo permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva en Morocelí, El Paraíso.

Ante esta situación, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) emitieron un comunicado ayer donde explican que el recluso se encuentra en una zona aislada para evitar represalias de los demás privados de libertad.

Dicha medida fue tomada luego de que Rodríguez Vallejo le indicó a las autoridades que se sentía amenazado por lo que el INP le está brindando todas las medidas de seguridad necesarias, indicó German McNiel, subdirector del INP. Otra de las medidas de seguridad es que el recluso se mantiene con vigilancia las 24 horas, indicaron las autoridades.

Por su parte, Rodríguez Vallejo relató que se arrepiente por lo que hizo y solicitó ayuda psicológica. “El día que pasó todo yo le supliqué a ella (su pareja) que se viniera conmigo y no quiso, entonces el papá me salió con un machete y dijo que si no me iba me mataría.

Cuando entré a la casa se me metió el diablo, mis padres estaban allí cuando maté a la niña, me dijeron que no lo hiciera”, expresó Rodríguez Vallejo. Familiares que estaban en la vivienda intentaron quitarle a la menor. Según relatos del padre del hechor, el hombre llevó a la niña a un cafetal que está cerca de su casa donde la mató en una aldea de El Paraíso el 17 de noviembre.