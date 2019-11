Dos heridos deja choque entre busito y turismo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Dos personas heridas dejó el choque entre un busito y un turismo la mañana de este jueves en la 10 calle, 3 avenida, a una cuadra de la primera estación policial de San Pedro Sula.

Los lesionados son un guardia de seguridad, de nombre David García, y el ayudante del autobús de Potrerillos, quienes fueron trasladados al hospital Mario Catarino Rivas, donde se dijo que ambos están fuera de peligro.

Lea también: Isaí estaba alegre porque ya se iba a graduar en el kínder y quería ser profesor

Tras el suceso, de divulgó un video que muestra el momento exacto de la colisión, de acuerdo a lo que se aprecia en las imágenes, a eso de las 6:20 am el bus marcha a velocidad normal hacia la Terminal de San Pedro Sula, exactamente en la tercerca avenida, cuando de pronto un vehículo turismo de color negro que no lleva la preferencia, no hace el alto respectivo y termina impactando contra la unidad de transporte público.

-Encontronazo-

En en el video del accidente se observa que tras el choque, el bus va a chocar contra la pared de un local y el turismo termina a un costado y con la parte de enfrente destruida.

Según se dio a conocer, los conductores del turismo y el busito milagrosamente no resultaron con lesiones, pero sí un ayudante y un pasajero.

Producto del accidente, se desplazaron paramédicos para brindar asistencia y elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) para indagar lo ocurrido.