Mañana es la audiencia inicial de acusados de matar a carreteros

San Pedro Sula, Cortés.

Luego de dictarles detención judicial a los cuatros sospechosos de matar a carreteros el pasado 23 de agosto en La Lima, se conoció que la audiencia inicial se desarrollará a las 9:00 am de mañana jueves.

Una vez que proporcionaron sus datos personales, a los imputados se les leyeron sus derechos mientras la Fiscalía informaba sobre los hechos de la acusación, que ante la naturaleza del delito, gravedad de la pena e imposibilidad de otorgar medidas cautelares distintas, el juez de letras penal los remitió a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en Támara.

Tiempo de angustia Después de 40 horas encontraron los cadáveres de padre, hijo, yerno y un amigo en La Lima.

Se trata de Ricardo Gadiel Romero, Víctor Omar Bonilla, Cristian Daniel Amador y Jerson Daniel Rodríguez, a quienes se les supone responsables de los delitos de asesinato en perjuicio de Irvin Antonio Claros Burgos, Carlos David Aguilar, José Alvarado y José Alvarado Tábora.

-El caso-

Los cuatro hombres reportados como desaparecidos por sus familiares la tarde del miércoles 21 de agosto en La Lima, fueron encontrados sin vida en el río Chamelecón el pasado viernes a la altura de la colonia La Meza.

Las primeras víctimas encontradas fueron identificadas como José Gerardo Alvarado (de 35 años), su hijo José Gerardo Alvarado Tábora (de 15). Ambos vestían un pantalón jeans color azul, sin camisa.

Este es el lugar donde se hallaron los cadáveres de la familia de carreteros residentes en La Lima.



“Mi niño no era malo, él trabajaba honradamente y no merecía morir así”, dijo entre lágrimas la madre de Alvarado Tábora y esposa de José Alvarado, ambos encontrados sin vida.



Los cuerpos de los otros dos desaparecidos, el yerno de José Alvarado, Irvin Antonio Claros Burgos (de 22) y el menor Carlos David Aguilar (de 14), amigo de los Alvarado y de Irvin, estaban al otro extremo del río.



Parientes de los occisos dijeron que el miércoles a las 3:00 pm ellos salieron de sus casas en la colonia 23 de Septiembre de La Lima porque recibieron una llamada pidiéndoles que hicieran unos viajes de arena en sus carretas y no regresaron.