Retiran de la morgue cuerpos de socios de la banda de Mito Padilla

TEGUCIGALPA.

“Estuvo seis años preso en La Ceiba y en marzo de este año salió de la cárcel; permaneció dos meses en la casa de nosotros y de ahí se metió a la maldad”, narró don Celso Reynaldo Zelaya, padrastro de Óscar Adonay Zelaya, uno de los muertos en el enfrentamiento con la Policía el lunes en El Rosario, Olancho.

“Yo ya no pude comulgar con él y lo saqué de mi casa, porque a mí la maldad no me gusta”, contó don Celso.

Óscar Zelaya (de 32 años) estuvo preso durante seis años en un reclusorio de La Ceiba pagando una pena por el delito de robo, adujeron sus familiares.

El joven, apodado e l Peludo, y sus amigos Erlin Omar Reyes Flores (de 23), conocido con el mote de e l Guayape y Ludin Nahum Garrido Torres (de 22), Tuntún, se enfrentaron con la Policía en la aldea Sabana Bonita, en el municipio de El Rosario.

Operativo. Un contingente de agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) se desplazó al poblado de Sabana Bonita desde la tarde noche del domingo 18 de agosto, ya que según investigaciones de esta unidad policial, aún habían células de la banda de Mito Padilla operando en esa zona.

Antecedente Pedro Jaime Ocampo Padilla, conocido como Mito Padilla, murió tras un enfrentamiento a balazos con agentes policiales Tigres el pasado mes de marzo. La Policía anda detrás de los otros miembros.

Luego de ubicarlos, a eso de las 10:00 am, los tres hombres iniciaron una violenta contienda a disparos contra los elementos de la DNFE.

En respuesta al ataque de los presuntos forajidos, a los que pretendían darles captura, comenzó el cruce de fuego.

En la balacera fueron ultimados tres de los cuatro hombres que se liaron a tiros con la autoridad. Un cuarto salió huyendo por una montaña y no fue atrapado por la Policía.

Ludin Nahum y Erlin Omar cayeron muertos cerca de las viviendas donde se escudaban, en Sabana Bonita, entre tanto, Óscar Adonay fue encontrado horas después como a un kilómetro del caserío, ya que fue herido de gravedad en la refriega.

Los tres cuerpos fueron trasladados la noche del lunes a Medicina Forense, en la capital, donde fueron reconocidos.