Carro es tiroteado cuando estaba estacionado en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un hecho sin explicaciones se registró la mañana de este jueves en la capital hondureña.

Un carro fue tiroteado cuando estaba estacionado frente a un negocio en la colonia Policarpo Paz de Tegucigalpa.

El dueño del vehículo, un pick up con palcas HAL 3211, dijo que no se explica por qué llegaron a tirotear su carro, pues no tiene enemistades con nadie.

Relató con un sujeto en una motocicleta roja llegó al lugar y con una pistola hizo cinco disparos contra el automóvil estacionado, el cual usa en su negocio de muebles.

El comerciante explicó que tampoco ha recibido amenazas de extorsión, por lo que no entiende las razones por la que el sujeto hizo los disparos.

"No sé si es que nos quieren asustar o es que quieren algo con nosotros", expresó.

Afortunadamente no resultaron personas heridas de bala en este hecho.