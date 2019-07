Hallan muerto a un hombre en Choloma, Cortés

Choloma, Honduras

Un hombre fue ultimado en la mañana de este domingo en la colonia Los profesionales de Choloma, Cortés.

Hasta el momento se determina que la causa de muerte es por arma blanca tipo cuchillo y también por arma roma tipo piedra.

El cuerpo fue encontrado hoy en horas de la mañana al parecer esta persona fue asesinada a eso de las 1:00 de la mañana en un solar baldío de este sector.

El hombre entre 20 y 25 años, no portaba documentos. Según vecinos, el hombre no es de la colonia, manifestaron que a eso de las 3:00 am un turismo blanco llegó a dejar el cadáver.