Indagan si policías participaron en crimen de mujer en El Merendón

San Pedro Sula, Honduras.

La Agencia Técnica de Investigación (Atic) del Ministerio Público indaga si los individuos que ultimaron a una mujer en la aldea La Cumbre del sector de El Merendón el jueves en la tarde son elementos de la Policía Nacional.

La occisa fue identificada como Alma Ondina Hernández Mejía (de 40 años), quien según testigos, estaba junto a tres de sus hijas en el interior de su pulpería cuando llegaron ocho hombres vestidos de policías, fuertemente armados, los cuales ingresaron por la fuerza al negocio y sacaron al patio de la casa solamente a la mujer a la que seguidamente el único hombre que andaba encapuchado le disparó en la cabeza.

Los testigos agregaron que luego de perpetrar el crimen, los supuestos policías abandonaron el lugar a bordo de una patrulla en la que se conducían.

Agregaron que los presuntos agentes están asignados a resguardar una antena del sistema de comunicación de la Policía instalada en El Merendón.

Varios familiares que estaban ayer en la morgue a la espera del cuerpo de la mujer se limitaron a relatar lo sucedido por temor y solo manifestaron que la occisa era madre de cinco hijos. Marlon Miranda, vocero de la Policía, informó que las indagaciones preliminares realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), arrojan que el crimen no pudo ser perpetrado por agentes de la Policía ya que por el sector no se reportó ninguna patrulla que haya circulado como aducen los vecinos de la zona. “Todas las unidades de la Policía cuentan con el sistema de geolocalización (GPS) por lo que cuando nos notificaron que los supuestos sicarios llegaron en una patrulla de la institución, rápidamente revisamos el sistema, el cual no identificó si por el sector había circulado una patrulla a la hora del crimen”, dijo el subcomisionado. Aunque agregó que los agentes seguirán investigando la información. También detalló que existe otra hipótesis, la cual apunta a que la mujer supuestamente fue ultimada por integrantes de la mara MS en represalia, ya que en los últimos días la Policía ha capturado a varios integrantes de esa estructura criminal y les ha desmantelado centros de operación en El Merendón donde se procesan drogas.