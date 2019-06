Ultiman a dos jóvenes en el desvío al crematorio de Puerto Cortés

PUERTO CORTÉS.

Un operario de maquila y un repostero fueron encontrados asesinados a la orilla de la calle que conduce al crematorio municipal, cerca de la comunidad de El Chile, al sur de la ciudad.

Los jóvenes ultimados fueron identificados como Dilver Javier Gutiérrez, de 20 años, y Miguel Ángel Torres Sánchez (20), quienes, según versión de familiares y amigos, residían en la colonia La Vega de Medina de Puerto Cortés.

De acuerdo al informe brindado por la Policía, a las 11:00 pm del domingo recibieron una alerta del sistema de emergencia 911 en la que les comunicaban sobre el hallazgo por parte de vecinos del sector, de dos cuerpos a la orilla de la calle que conduce al relleno sanitario, cerca de la comunidad de El Chile, por lo que rápidamente llegó una patrulla al lugar y constató el hallazgo. Una de las víctimas vestía una camisa color gris, pantalón corto color negro y presentaba dos heridas de arma de fuego en la cabeza; la otra víctima vestía una camiseta color negro, un pantalón corto color azul, ropa interior blanca y sandalias color café.

Para saber Según familiares y amigos, ambos jóvenes eran amigos y en el momento que fueron ultimados andaban visitando la novia de uno de ellos. Los cuerpos de los dos presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza.

Ambos cuerpos no pudieron ser identificados en el lugar, ya que no portaban documentos y no se presentó familia, por lo que las autoridades los ingresaron a la morgue de Medicina Forense en San Pedro Sula como desconocidos. Pero ayer en la mañana varios familiares llegaron a la morgue a reconocer los cuerpos y manifestaron que los jóvenes andaban visitando la novia de uno de ellos, además que eran unas personas tranquilas por lo que no se explican la causa por la que los ultimaron.

Los parientes de los jóvenes llegaron a reclamar sus cuerpos ayer a la morgue de San Pedro Sula.

Agregaron que Dilver Gutiérrez trabajaba como repostero en una panadería de la ciudad, mientras que Miguel Torres era operario de una reconocida maquila en Choloma. Por su parte, las autoridades investigan si el doble crimen fue perpetrado por las mismas personas que la semana pasada ejecutaron a tres hombres en la aldea La Presa Vieja, ya que a todas las víctimas de ambas escenas le fueron sustraídos sus documentos personales y el patrón criminal es el mismo.

En La Presa Vieja, cuatro hombres y una mujer vestidos con indumentaria de la Policía llegaron a la comunidad antes mencionada a bordo de dos camionetas de las que se bajaron y caminaron por una pequeña loma hasta donde estaban descansando y almorzando tres albañiles. Al llegar, los sicarios se identificaron como agentes policiales y obligaron a las víctimas a tirarse al suelo y seguidamente les dispararon hasta matarlos.