Hallan cadáver de un hombre en solar baldío de Choloma

Choloma, Cortés.

El cuerpo de un hombre fue encontrado esta mañana en un solar baldío de la colonia Brisas del Paraíso, sector López Arellano.

La persona no ha sido identificada, y se informó que el cuerpo no presenta heridas, por lo que no se puede determinar de momento la causa de su muerte.

También se dio a conocer que la víctima no andaba camisa y fue hallado en estado de putrefacción, éste aparenta una edad entre 20 a 25 años.

Por otro lado, cerca de la colonia Brisas del Paraíso; es decir, en la Éxitos de Anach #2 mataron a una mujer a eso de las 11:00 pm de ayer domingo.

Supuestamente, la fémina fue interceptada en una calle de tierra, la apedrearon y luego la asfixiaron con una faja, muriendo de inmediato.

Medicina Forense trabaja en el reconocimiento del hombre hallado sin vida esta mañana.

Para ambos hechos han llegado elementos de la Policía Nacional para acordonar las escenas, así como de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), pues hasta ahora no se conocen sus identidades, ni tampoco el por qué los mataron.

Medicina Forense del Ministerio Público (MP) se desplazó ya a ambos puntos para levantar los cuerpos y trasladarlos a la morgue para la respectiva autopsia.