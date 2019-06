Amigos que fallecieron en accidente iban para una fiesta

El PORVENIR.

Seis amigos encontraron la muerte ayer cuando regresaban de pasar una noche de esparcimiento que se convirtió en tragedia.Desde las 5:00 pm del sábado, el grupo de amigos se reunió en el centro de su aldea natal El Terrero en El Porvenir, Francisco Morazán, ya con planes de asistir a una fiesta en la aldea La Guadalupe, perteneciente al vecino municipio de Trojes.

Uno a uno fueron llegando a la casa de uno de los amigos, y desde ahí partieron a lo que sería una noche de diversión, acompañada de bebidas alcohólicas. Selvin Alfonso Arias Garay (de 32 años) puso a disposición su carro, un Honda Civic, color champagne, de año reciente, para salir a la noche de fiesta.

A él lo acompañaban Milton Alexis Ramos Aguilar (de 25), Eduin Josué Baca Velásquez (de 31), José Horacio Rosales Aguilar (de 32), Marcos Tulio García Matute (de 39), Nelson Jerónimo Lorenzana Cerrato (de 46) y Carlos Eduardo Galindo Ramos. “Mary, ya vengo, sólo vamos a ir a echarle gasolina al carro de mi amigo (Selvin) y ya regreso; desde ese momento ya no lo volvimos a ver”, relató María Valle, esposa de José Horacio.

Consternación La comunidad de El Terrero se mostró consternada ante el triste acontecimiento ya que todos eran queridos en la aldea. Selvin Alonso tenía seis meses de haber sido deportado de Estados Unidos, al igual que su amigo Marcos Tulio, quien fue repatriado el viernes 14 de junio. Hoy los sepultarán en El Terrero.

Eran como las 5:00 pm recordó la mujer. “No lo llamé por teléfono porque él me dijo que regresaría rápido, por eso yo no lo quise llamar”, expresó. Unos minutos después de las 8:00 pm se les unió Eduin Josué. Luego se sumaron Milton Alexis, Marcos Tulio, Nelson Jerónimo y Carlos Eduardo; listos para ir la parranda.

A pesar de que el carro de Selvin solo tenía capacidad para cinco pasajeros como máximo, los siete amigos, como pudieron se acomodaron en él y salieron de El Terrero con rumbo al casco urbano de El Porvenir. Eran las 11:15 pm.

Durante dos horas estuvieron departiendo en el salón de un centro comunal de El Porvenir, donde había una fiesta. Pero querían seguir en otro lado. En la aldea Guadalupe, a unos 15 kilómetros de El Porvenir, había otra fiesta a la que desde tempranas horas del sábado habían planeado asistir. A la 1:20 de la mañana del domingo, los amigos partieron en el carro para el destino que se habían propuesto.

A la 1:25 am, el carro que se presume iba a exceso de velocidad se salió de la carretera, cayendo en una cuneta de unos cuatro metros de ancho y luego impactó contra una alcantarilla. Cinco de ellos murieron en el instante. Milton Alexis y Carlos Eduardo fueron llevados al Hospital Escuela. El primero expiró a las 10:00 am de ayer, sólo Carlos Eduardo sobrevivió.