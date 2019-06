Consternación por muerte de ceibeña en frontera de EUA

La Ceiba, Atlántida.

Dania Karina Contreras Martínez (40 años), salió de La Ceiba a medidados de mayo, junto a sus dos hijos, para encontrarse con sus hermanos en Estados Unidos, sueño que ella no pudo alcanzar, pues falleció de forma inesperada cuando entraba de manera ilegal a esta nación.

La hondureña, salió entre el 17 al 20 de mayo de la colonia Sierra Pina, adonde residía con sus hijos Emily Nohelia Ramos de 12 años y Jassiel José Ramos de 9, su meta era cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, ya que ella era la única de todos su hermanos que permanecía en Honduras.

Su muerte repentina ocurrió cerca de Eagle Pass, Texas, la mañana del 3 de junio.

Su exesposo y parientes en La Ceiba, están consternados por lo sucedido. “Ella se fue a escondidas entre el 17 al 20 de mayo, yo fui a recoger al niño para llevarlo a la escuela, y no estaban”, relató Francisco Ramos, padre de los menores.

LEA: Detienen a dos jóvenes en posesión de droga en El Progreso

Fue hasta hace dos semanas que se dio cuenta que su exmujer se había ido hacia Estados Unidos, “no me constestaba llamadas, yo me vine a dar cuenta hasta el 27 de mayo, yo estaba enfermo y deje de ir, y también como no había clases”, recordó Ramos.

Este lunes se enteró que ella falleció cuando se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos.

“Desde que me dijeron de su muerte, ha sido muy horrible para mi. Pensé en ella, en los niños”, dijo con nostalgia el también comunicador social.

Según Ramos, ella logró ingresar a Estados Unidos, “llegando a migración, a los 25 minutos de haber llegado le paso esto”, expresó.

De acuerdo a los relatos que su hija le contó a Ramos, “a ella le empezaron a doler los pies, la llevaron a una clínica y la revivieron y después le dio el paro y no volvió”, lamentó.

“Era una mujer emprendedora, luchadora, que dio la vida por sus hijos. Era una gran mujer, con tantas amistades, pero son cosas de Dios, eso es lo que da esa fuerza saber que murió naturalmente y que fue el Señor que la llevo”, indicó.

Sobre los dos niños, Ramos, explicó que se ha comunicado con un hermano de Dania Karina, y és el quien se va hacer cargo de ellos, una vez que las autoridades estadounidenses decidan su situación legal.

Sepelio.

El cuerpo de Dania Karina, será enterrado en New Jersey, se espera que sea el próximo lunes, ya que aún las autoridades de los Estados Unidos, no han entregado los restos a sus familiares. “Aunque no estabamos juntos, con ella nos llevabamos muy bien, esto es difícil para mi. Su familia ha decidido sepultarla allá, y tiene lógica ya que todos viven en Estados Unidos”.

Esta ceibeña con una licenciatura en Gerencia de Negocios, salió de su tierra natal en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos.