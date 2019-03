Retiran los cuerpos de mecánicos asesinados en colonia Montefresco

San Pedro Sula, Cortés.

A las 3:00 am de este sábado fue reclamado en la morgue el cuerpo del mecánico Selvin Ramón Valle (46), ultimado a balazos junto a un compañero de trabajo en la 14 avenida, entre 31 y 32 calle de la colonia Montefresco.

Horas después fue retirado por sus familiares el cadáver de Nery Fidel Márquez (20), originario del departamento de Colón, al norte de Honduras. El joven trabajaba como ayudante de lunes a viernes y luego viajaba los fines de semana a su lugar de procedencia.

Marlon Miranda, subcomisionado de la Policía Nacional en San Pedro Sula, aseveró que a esta hora y de su parte desconocen más detalles de lo ocurrido la tarde violenta del viernes dentro de un taller en la Montefresco.

"Estamos esperando más avances de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para ubicar a los dos responsables que llegaron a bordo de una camioneta de color blanco", puntualizó el portavoz.

Dentro del taller quedaron tirados y ensangrentados los cuerpos de los dos mecánicos.

Según se dio a conocer, en el lugar hay cámaras del 911, lo que podría ser clave en la investigación que desarrolla la Policía para ubicar a los hechores.

"Señor, dale fortaleza a mi familia en estos momentos difíciles, me duele no estar con ustedes acompañándolos, pero en mis oraciones los tengo para que el Señor me les de fortaleza en este dolor. Tío Selvin Valle, se que ahora está descansando, siempre lo recordará su sobrina, porque no muere el que es recordado, si no el que es olvidado", escribió de forma emotiva una pariente del transportista.

-Doble crimen-

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por las autoridades, el suceso se registró a eso de las 4:00 pm, cuando los criminales estacionaron su vehículo enfrente del taller, luego se bajaron y entraron para ejecutar su objetivo.

Luego de su cometido, los facinerosos se volvieron a subir al automóvil y se retiraron rápidamente del lugar. Personas que estaban cerca y que escucharon las detonaciones, al mirar lo que pasaba decidieron llamar al Sistema Nacional de Emergencias 911.

Después de la alerta llegaron elementos de la Policía Nacional para acordonar la escena del doble crimen. En tanto, La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) procedió a reunir incidios clave para esclarecer el caso que enluta a dos familias. Medicina Forense del Ministerio Público (MP) se desplazó también para levantar los cuerpos con base a ley.