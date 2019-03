Claman justicia y seguridad en entierro de universitario

Choloma, Honduras.



Con oraciones, llanto y dolor enterraron sus familiares y amigos ayer al universitario Marel Orellana Ponce en un cementerio privado de la colonia López Arellano, de Choloma.

El joven, quien cursaba el último año de la carrera de Ingeniería Financiera, fue ultimado la noche del martes cuando iba caminando por el pasaje San Juan de la colonia Vista Hermosa, sector López Arellano, rumbo a su casa de habitación después de visitar a su novia.

En ese lugar interceptaron a Marel unos individuos que intentaron despojarlo de sus pertenencias, a lo que él se opuso, según la Policía. Uno de los malhechores sacó una pistola y le disparó a Orellana en varias ocasiones hasta matarlo.

El cadáver del universitario fue velado en su casa en la colonia Vista Hermosa y ayer a eso de las 10:00 am lo trasladaron a un cementerio privado frente a la carretera que conduce a El Ocotillo, de San Pedro Sula.

Marel Orellana Ponce (de 24 años).

Antes de llevarlo a su última morada, el féretro de Orellana fue colocado en un oratorio abierto del camposanto para que sus parientes, amigos y compañeros de trabajo le dieran el último adiós. En esos momentos, los asistentes oraron por la familia del joven Orellana y rogaron por el eterno descanso de Marel. Sabino Orellana, padre del joven Marel, cuando se aprestaba a darle terraje a su hijo manifestó que ellos no tienen enemigos “y mi hijo era apartado y no se relacionaba con personas viciosas y digo yo que tal vez por eso le quitaron la vida porque no era revoltoso y a ellos les daba envidia”.

Orellana expresó: “Le pedimos al Gobierno que ponga más seguridad en las colonias porque ya no aguantamos". Dijo que ellos lo que quieren es que se haga justicia y que si capturan a los homicidas que los castiguen por lo que hicieron.