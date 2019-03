La violencia le ha arrebatado cuatro hijos a madre hondureña

Tegucigalpa, Honduras.



Cabizbaja. Doña Leonsa Osorto luce desencajada; no encuentra explicación del por qué ha tenido que visitar la morgue en cuatro ocasiones en los últimos años.



Y es que la septuagenaria confiesa que confiesa que hoy, martes 19 de marzo, retiró el cadáver de su cuarto hijo asesinado de forma violenta.

Con tristeza, la anciana relató que vive en el sureño departamento de Choluteca, pero que el lugar que desafortunadamente más veces ha visitado en los últimos años es la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa.



"Me han matado cuatro hijos", dijo con su voz entrecortada.



Este martes le fue entregado a la abuela el cuerpo de su vástago Juan Carranza Castillo, quien supuestamente murió en una riña tras defender a un amigo en una cancha de fútbol.



La señora de escasos recursos económicos se subió a la paila de un pick up y al lado del féretro de su hijo salió de la capital con rumbo al municipio de Namasigüe, Choluteca.



Doña Leonsa confesó además que tuvo 13 hijos, pero la pérdida de cuatro de ellos la hace sentir "torcida" por el dolor.



La septuagenaria se aferra al consuelo divino: "Yo le pido al señor que me de fuerza" para poder seguir adelante con la vida.