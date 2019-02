Una jovencita es asesinada a orillas de un bordo en Choloma

Choloma.



Una jovencita entre 15 a 18 años de edad fue encontrada asesinada a orillas de un bordo en la colonia San Francisco del Ceibón, en el sector López Arellano.



El hecho fue ayer a eso de la 1:00 pm, cuando pobladores de la zona escucharon algunos gritos a la orilla de una cuenca, por lo que al salir de sus viviendas observaron el cadáver de una jovencita.



Autoridades policiales fueron alertadas de lo sucedido por lo que reguardaron la escena del crimen, sin embargo los vecinos no dieron más detalles por temor a represalias de los criminales.



Personas que llegaron al lugar manifestaron que la jovencita no residía en el lugar porque no la conocían y no habían escuchado de personas desaparecidas.



Equipos de Medicina Forense, Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) hicieron el levantamiento del cadáver a eso de las 7:30 pm y lo trasladaron a la morgue de San Pedro Sula.