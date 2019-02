Alarma en el departamento de Yoro por muertes trágicas de menores

Santa Rita, Yoro.



Consternados y alarmados por el deceso de dos niñas de 13 años en menos de una semana están los pobladores de este municipio en el departamento de Yoro.



Las autoridades policiales están en alerta y haciendo las averiguaciones al respecto, ya que en lo que va del año suman tres menores que han tomado la decisión de suicidarse. El otro caso se dio en El Progreso donde un menor se quitó la vida porque su mamá lo regañó.



Uno de los casos que más ha impactado es la muerte de Jennifer Michel Chávez Pérez (de 13 años), quien el martes decidió terminar con su vida.



Antes de suicidarse redactó una carta en la cual explicaba las causas que la llevaron a tomar la fatal decisión.



También le pide a su familia que cuando muera no lloren en su funeral.

Michel Pérez (13 años) es la menor que habría escrito una carta antes de suicidarse.

La ballena azul



La madre de la menor, quien no quiso dar su nombre, dijo que no se explica el por qué su hija habría tomado esa decisión, pues jamás la maltrató como dicen algunos vecinos.



“Yo estoy sufriendo como toda madre, les pido a todos que dejen de culparme sin saber”, dijo.



Recordó que hace una semana su hija le había comentado que pretendía divertirse con el famoso juego de la ballena azul, el cual según investigaciones tiene como fin hacer que los adolescentes se autoinfrinjan dolor hasta que finalmente se quiten la vida, pero según las investigaciones policiales no existen indicios que comprueben que la menor intentó jugarlo.



Descartan homicidio



Christian Nolasco, jefe de la Policía de Santa Rita, dijo que, según las indagaciones realizadas, todo apunta a que la menor decidió quitarse la vida por lo que se descarta un homicidio en torno al caso. Al consultarle si ella sufría de maltratos físicos y psicológicos, expresó que en las investigaciones realizadas con testigos y familiares se ha comprobado que la niña era maltratada de alguna forma en el núcleo familiar. Agregó que seguirán ahondando en el tema.



Campaña



El jefe policial informó que a raíz de esos decesos ayer tuvieron reuniones con autoridades civiles para comenzar una campaña con el fin de orientar a los niños para tratar de evitar más muertes.



Dennis Menjívar, experto en temas mentales, expresó que es posible que las menores se suicidaran por varios factores que van desde maltrato físico por sus padres y hermanos, acoso infantil en las escuelas o problemas mentales.