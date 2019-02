Identifican a hombres que mataron en el segundo anillo

San Pedro Sula, Honduras.



Un pintor de casas y un trabajador de un car wash eran los jóvenes que encontraron ultimados el domingo en el segundo anillo periférico.



El primero fue identificado por sus familiares como Miguel Ángel Galeano (de 25 años) y el segundo como Jorge Dubón (de 25).



Los parientes de las víctimas dijeron que ambos eran amigos y la última vez que los vieron con vida fue el sábado 9 de febrero a eso de las 10:30 pm cuando los dos salieron a divertirse de la colonia Valle de Sula donde residían.



Manifestaron que al darse cuenta que el lunes los jóvenes no llegaron a sus casas ni a sus trabajos, empezaron a buscarlos y los encontraron en la morgue forense de San Pedro Sula. Los familiares de las víctimas expresaron que no saben por qué les quitaron la vida, pues ambos no tenían problemas con nadie.