Incendio destruye siete carros en parqueo de Tránsito

Comayagua.



Siete vehículos resultaron totalmente quemados en un incendio ocurrido ayer en el estacionamiento de la Policía de Tránsito, en la posta policial de Selguapa, carretera CA-5



El teniente de bomberos Edwin Cárcamo manifestó que el siniestro se dio a las 4:55 am. Se incendiaron turismos y pick-ups. También resultaron dañadas cinco motocicletas debido a la radiación por las llamas.



“Se usaron tres unidades contra incendios y una ambulancia, por la rápida intervención se evitó que se quemara una mayor cantidad de vehículos. Los inspectores trabajan en el caso, por lo que hasta el momento no podemos determinar la causa del incendio”, declaró Cárcamo.



“Manejamos algunas hipótesis pero hasta el momento no podemos determinar si hubo mano criminal o fue circunstancial. Lo curioso es que esa noche lloviznó en esa zona, por lo que la maleza estaba húmeda, no podemos decir qu? es lo que pasó mientras no haya un dictamen técnico”, argumentó.



Cárcamo además expuso que de oficio se hizo una inspección en el lugar por parte de la oficina técnica de prevención del Cuerpo de Bomberos para dar las recomendaciones que se deben implementar en el lugar.



Jaime Barahona, jefe policial, dijo que aún no pueden decir nada sobre las causas del incendio porque todo se encuentra bajo investigación por parte de los bomberos de la zona y de los agentes de la Dirección de Investigación Policial (DPI). “Se supone que hubo mano criminal, pero esto no ha sido confirmado porque se está investigando”, expresó el oficial.