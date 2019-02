Cuatro homicidios en menos de 4 horas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



La incidencia de violencia sigue en aumento en la zona norte, solo ayer en menos de cuatro horas se reportó la muerte violenta de cuatro hombres en diferentes sectores de la ciudad.



El primer hecho violento ocurrió en el sector Satélite, en la colonia Reparto Lempira a pocos metros de la zona de la Sandoval Sorto, donde dos jóvenes fueron interceptados por desconocidos frente a una vivienda y les dispararon hasta asesinarlos.



Pobladores relataron que a eso de las 4:50 am escucharon varias detonaciones de bala, pero por temor no salieron, fue hasta en la mañana que vieron los cuerpos por lo que llamaron al número de emergencia 911.



Agentes policiales resguardaron la escena, pero los vecinos que se acercaron manifestaron que los occisos no eran del lugar porque no los identificaron. Uno de los muertos tenía entre 25 a 30 años de edad, de contextura delgada, vestía pantalón de color negro, camisa blanca y andaba sandalias de color gris.

Por los dos cadáveres que fueron encontrados en el Segundo Anillo Periférico, en una rápida acción la Policía capturó a uno de los sospechosos de participar en los homicidios.

El segundo aparentaba entre 20 a 25 años, cuerpo delgado, vestía pantalón negro, camisa gris con suéter y calzaba tenis blancos. Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) hicieron las pesquisas, encontrando varios casquillos de bala que fueron llevados al laboratorio de balística para realizar la investigación del doble crimen.



De forma preliminar los investigadores analizan si el motivo del doble crimen podría tratarse de una pelea de territorio, ya que en la zona operan diferentes bandas criminales que se dedican a la venta y distribución de drogas.



Más crímenes



Otro hecho violento fue reportado en el Segundo Anillo Periférico, donde personas que circulaban en bicicleta observaron un cuerpo que estaba a la orilla de esa vía a pocos metros del puente que conduce al sector El Carmen.



El muerto vestía jeans azul, camiseta azul y blanco, tenis negros, estaba atado de pies y manos con un lazo de color morado y la cabeza tapada con una bolsa de plástica negra.

Decomisaron el vehículo que se supone usaron para lanzar los cuerpos en el Segundo Anillo.

En el mismo sector del Segundo Anillo, por la colonia Las Anonas, encontraron el otro cadáver que estaba semidesnudo, tenía el pantalón bajo las rodillas y vestía una camiseta roja, también estaba atado de las extremidades con el mismo tipo de lazo que el otro occiso y en el lugar había una bolsa negra.



Según los agentes que resguardaron la escena, los dos crímenes del Segundo Anillo tienen la misma modalidad y al parecer fueron lanzados de un pick up, color gris.



Autoridades de la Policía Nacional dijeron que en una rápida acción dando seguimiento a las cámaras del 911, en la residencial Valle Verde, localizaron un pick up, marca Mitsubishi, color gris, que se supone fue el usado para lanzar los cuerpos.



En el operativo, la Policía capturó a un sospechoso, que según las autoridades es marero de la Salvatrucha (MS-13) y lo investigan por homicidio.