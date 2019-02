En prisión seguirá supuesto violador que llevaba a sus víctimas a hoteles

San Pedro Sula, Honduras

Por la violación y robo agravado en perjuicio de dos mujeres, a quienes bajo amenazas llevó a un hotel, seguirá en prisión Julio Misael Lozano Lara, según la resolución de un juez de lo penal.

Ayer la Fiscalía presentó las pruebas por los dos delitos de violación en la audiencia inicial en la que no estuvo presente el imputado, pues las autoridades de la Penitenciaria Nacional de Támara no lo remitieron al juzgado a las 9:00 am, hora que había fijado el juez.

Las víctimas en las declaraciones señalaron a Julio Misael Lozano como el hombre que el 25 de septiembre de 2018 las abordó en una de las calles del centro de San Pedro Sula y tras mostrarles una pistola que andaba en la cintura las obligó a caminar hasta un hotel.

Dentro del alojamiento a una de las mujeres la encerró en el baño mientras violaba a la otra. Luego sacó del sanitario a la otra mujer y encerró en el lugar a la que había ultrajado. Amenazándola con el arma violó a la segunda fémina.

En sus relatos las víctimas señalan que las obligó a besarse y acariciarse entre sí mientras Julio Misael Lozano las filmaba con un celular y les tomaba fotografías.

La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer logró identificar al sospechoso con la denuncia de otra afectada que del mismo modo fue abusada sexualmente por el acusado.

También señalan que hay otras víctimas del supuesto violador, por lo que están reuniendo declaraciones y haciendo otras diligencias para presentar acusaciones.