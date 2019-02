Anciana muere en incendio tras quemarse casa en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

Un incendio consumió la humilde vivienda de la señora Digna Mejía y cobró la vida de su madre María Guadalupe Mejía (de 93 años), quien no pudo ser rescatada a tiempo de las llamas.

El hecho ocurrió ayer por la tarde en la colonia Canadá de La Ceiba. En la casa vivían cinco personas, entre ellas dos niños que lograron salir cuando el inmueble comenzaba a tomar fuego.

“A mi mamá la bañé, le di de almorzar y la acosté a dormir en su cuarto. Le dejé medio cerrada la puerta y salí a hacer un mandado aquí cerca, luego uno de mis nietos me fue a llamar que se estaba quemando la casa, pero ya no pudieron sacarla y ya no se podía hacer nada”, relató entre lágrimas doña Digna.

Los bomberos llegaron a las labores de enfriamiento, ya que la casa de concreto se había quemado en su totalidad. Otras viviendas vecinas sufrieron daños porque las llamas se extendieron varios metros.

La información preliminar establece que el siniestro se debió a un posible cortocircuito. Según agregó doña Digna, “ya días miraba que un cable de la electricidad echaba chispas, pero creí que ya no iba a salir más humo porque se calmaba”.

La familia se dedica a la recolección de hierro para reciclaje y piden a las autoridades apoyo, ya que son de escasos recursos económicos y han quedado en la calle.