Casi lo matan en motel por supuesta violación

La Ceiba, Honduras

Cuando supuestamente violaba a una universitaria en un motel de La Ceiba, Josué Yarec Ortega Villalta (de 31 años), de oficio taxista, fue detenido y casi linchado por los parientes de la joven.

Según se conoció, tras salir de la universidad, la muchacha de 18 años de edad abordó el taxi con registro 0459 conducido por Ortega a las 9:00 pm del martes anterior y le dijo que la llevara a su casa.

Cuando los familiares de la joven notaron que ya se tardaba, comenzaron a buscarla. Fue hasta dos horas después que la ubicaron en la habitación del motel mientras supuestamente era abusada sexualmente por el hombre. Acto seguido le propinaron una golpiza y tras someterlo lo entregaron a la Policía.

El acusado está casado y reside en la colonia San Judas de La Ceiba y es originario de Sonaguera, Colón .

El informe policial describe que “tras recibir la información de un supuesto rapto de una joven, los policías iniciaron las investigaciones hasta llegar a un motel ubicado en el sector de Satuyé, donde se encontró al detenido atado con una cabuya y con lesiones en su cara y en otras partes del cuerpo.

Tras los interrogatorios correspondientes se constató que supuestos familiares de la joven que se había reportado desaparecida llegaron al inmueble y tras entrar a una habitación sacaron a la joven y le propinaron varios golpes al sospechoso para luego dejarlo atado”.

Su versión

El acusado brindó su versión de los hechos cuando se encontraba en poder de las autoridades policiales y dijo que la salida fue acordada.

“Ella iba con su novio en el taxi, se iban besando, pero a él lo dejé en la colonia Alameda y me ella dijo que la llevara a Los Olivos, después me agarró la mano y me dijo que quería ir a la comunidad garífuna de Corozal, fuimos y estuvimos bañando, nos tomamos dos cervezas. Cuando regresamos me dijo que nos metiéramos al motel Satuyé, que me iba a hacer suyo. Después creo que el novio llamó a los familiares y les manifestó que yo me la había llevado, entonces ellos dedujeron que estaba en el motel. No tuve intimidad con ella porque me dijo que era señorita. Nunca la agarré a la fuerza porque si así fuera no la hubiera llevado a un motel”, se defendió Ortega.

El acusado fue puesto a la orden de la Fiscalía.