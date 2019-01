Como crimen pasional indagan muerte de mujer en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

“Jenni era una hermana amorosa, servicial y jovial. Soñaba con darle lo mejor a su hijo”, así reaccionó Jarol Gámez, hermano de Jenni Alemán (de 40 años), quien fue encontrada sin vida la tarde del lunes en una bolsa de basura en la zona de Boca Vieja en La Ceiba.

Una de las metas de Jenni Alemán era que su hijo se graduara en la universidad para que tuviera un mejor porvenir.

La fallecida residía en la comunidad de Santa Ana, municipio de San Francisco, Atlántida, junto con su esposo y su hijo de 18 años. Se conoció que laboraba en la ventanilla de venta de boletos del ferry Utila Dream.

La víctima desapareció la noche del domingo anterior, luego que saliera de la casa de su hermano en la colonia Carmen Elena.

“Ella se quedó este fin de semana en mi casa, solo recuerdo que dijo que iba a cenar con un amigo y de ahí no sabemos nada. La buscamos y fue hasta que se encontró muerta. Ella no nos dijo que tuviera problemas con alguien y no sospechamos de nadie”, añadió su hermano en las afueras de la funeraria donde está siendo velada.

Pidió a las autoridades policiales que el crimen no quede impune y se dé con los responsables.

“Los investigadores presumen que se trata de móviles pasionales”, dijo Marco Antonio López, vocero policial. Hasta ayer no se había detenido a nadie relacionado al homicidio.

A la funeraria llegaron compañeros de trabajo de Jenni Alemán, quien tenía dos años de laborar en la empresa de transporte marítimo.

“Era una excelente persona, como compañeros convivimos mucho como amigos. Una muchacha muy concentrada en su trabajo y tenía muchos sueños con su hijo. Estamos consternados por lo que le ha sucedido a ella. Era muy alegre en el trabajo”, dijo Carlos Solís, amigo de la malograda mujer.