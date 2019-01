Hombre se salva de morir a manos de molestos pobladores en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

“No me golpeen más por favor, ya no aguanto”, imploraba un hombre luego que pobladores del populoso barrio La Isla, de La Ceiba, intentaran tomarse la justicia con sus propias manos tras sorprenderlo in fraganti cuando pretendía introducirse a una vivienda con la supuesta intención de robarse una bicicleta.

Con puños, patadas y hasta con bates, los enfurecidos habitantes le propinaron una salvaje golpiza, dejándolo casi inconsciente en una acera del lugar.

Agentes de la Policía Militar que andaban en operativos cerca del sector fueron alertados de lo que pasaba, llegaron al sitio en pocos minutos y lo rescataron de la muerte.

El joven, conocido solo por Nahún, fue llevado de inmediato al hospital Atlántida para ser atendido de las fracturas en brazos, pies y otras partes del cuerpo.

Un vecino que no se identificó dijo que ya no aguantan los robos a viviendas en el barrio La Isla, ya que “en varias ocasiones lo habíamos identificado que se había metido a robar a varias casas de aquí. Sabíamos que en cualquier momento lo íbamos a capturar”.

Desde diciembre pasado se han incrementado los robos y asaltos en La Ceiba.