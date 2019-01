Cuatro hondureños de caravana migrante han sido detenidos por varios delitos

Ocotepeque, Honduras.

Cuatro hondureños de la caravana de migrantes que salió el lunes hacia EE.UU., entre ellos un supuesto promotor de la caminata, han sido detenidos por tener orden de aprehensión, informó hoy jueves la Policía Nacional de Honduras.



El último detenido es un hondureño de 28 años, no identificado, con orden de captura por "suponerlo responsable de los ilícitos de extorsión y asociación ilícita en perjuicio de testigo protegido", indicó la Policía Nacional en un comunicado.



El hombre, cuyo nombre no fue precisado por las autoridades, fue capturado este miércoles cuando pretendía cruzar el punto de Agua Caliente, fronterizo con Guatemala, junto a otros hondureños de la caravana de migrantes que comenzó a salir del país el lunes con la intención de llegar a Estados Unidos.



Con ello se dio cumplimiento a una orden de captura emitida el 18 de noviembre de 2014 por el Juzgado de Letras de la ciudad de La Ceiba, al Caribe de Honduras.



Asimismo, las autoridades hondureñas confirmaron que el capturado ya había estado detenido por robo agravado continuado.



Otros dos hondureños de la caravana, que tampoco fueron identificados, fueron detenidos entre el martes y miércoles por los delitos de trata de personas y violación, añadió la Policía.



Uno de los supuestos promotores de la nueva caravana migrante, identificado como Juan Carlos Molina, fue detenido también el martes en el sector de Cofradía, departamento norteño de Cortés, por tener una orden de aprehensión por el delito de violación especial.



Al menos 1.701 hondureños de la caravana migrante, que fue convocada por redes sociales, han ingresado a Guatemala por los pasos fronterizos de Agua Caliente y El Florido, según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración.



Todas estas personas alegan que se van de Honduras por la falta de trabajo e inseguridad y con la idea de llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.



Unos 283 hondureños que decidieron abandonar la caravana que salió el lunes han comenzado a regresar a su país de manera voluntaria a través del plan "Retorno Seguro" que impulsan Honduras, México y Guatemala, informó este jueves la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).



Las autoridades hondureñas han impedido salir del país a 484 nacionales, de ellos 323 menores, de la caravana por no llevar los documentos necesarios, y ha proporcionado transporte para que retornen a su lugar de origen. EFE