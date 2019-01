Sepultan a familia asesinada en Olancho

Olancho, Honduras

El dolor embargó ayer a familiares y amigos en el sepelio de padre, sus dos hijos y un sobrino, en la aldea Timis, en este municipio de Olancho.

Los cuatro parientes fueron sepultados la tarde de ayer en su lugar de origen, tras haber sido ultimados el mediodía del domingo en un paraje solitario entre los municipios de Salamá y El Rosario.

Antes de su entierro se llevó a cabo una misa en la iglesia católica de la localidad. Una hora después los restos mortales de los cuatro hombres fueron sepultados en el cementerio de la aldea Timis.

Los fallecidos respondían en vida a los nombres de Carlos Arturo Fúnez Zelaya, (de 70 años), sus hijos Orlin Oniel Fúnez Pavón (de 36), y Carlos Alduvín Fúnez Pavón (de 24), además, Kevin Fúnez (de 24), sobrino de don Carlos Arturo.

De acuerdo a lo recabado por agentes de investigación de la Policía Nacional, las muertes de las cuatro personas pudo haberse debido a rencillas personales entre alguno de los fallecidos y los victimarios. Los problemas entre las víctimas se habrían derivado por la pelea de tierras.

Debido al conflicto, don Carlos Arturo y sus hijos portaban armas casi de manera permanente, para evitar ser atacados, pero a la hora de la emboscada no les dio tiempo de reaccionar.

Las víctimas se conducían en un pick up Nissan cuando varios sujetos los atacaron a balazos. Ante el ataque y malherido, el conductor del pick up perdió el control y se volcaron cayendo a una hondonada. El carro tenía impactos de bala, en el interior quedaron algunas de las víctimas y otros que iban en la paila trataron de salvarse, pero no lo lograron.