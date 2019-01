Capturan a 33 personas por pesca ilegal del tiburón martillo

Gracias a Dios, Honduras

Unas mil libras de tiburón martillo fueron decomisadas la mañana de ayer lunes en la Barra de Carastaca, Gracias a Dios, durante un operativo ejecutado por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Base Naval de Caratasca.

Un millón de lempiras es la multa para quienes por primera vez violan el convenio que prohíbe la pesca del tiburón martillo en el Caribe hondureño, declarado santuario de esa especie.

En la acción detuvieron a 33 pescadores, quienes tenían almacenado el producto en unos barriles.

Además, les incautaron tres lanchas tiburoneras, catorce barriles llenos de carne de tiburón fresca y salada, más un recipiente de plástico con ejemplares de esa especie de cetáceos de diferentes tamaños.

Entre el decomiso también están dos sacos de aleta de tiburón, siete barriles de gasolina, 90 sacos de sal, 19 barriles vacíos utilizados para almacenar tiburón, combustible y agua, y equipo de pesca (trasmallos).

Los elementos del Ejército hicieron inspecciones constantes a bordo de la patrullera Oceánica Morazán.

El Gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa firmó un convenio con la Organización Mundial del Medio Ambiente y la Especie Marina, en el que se declara el mar Caribe hondureño como santuario del tiburón martillo y otras especies que se encuentran en peligro de extinción.

Las autoridades de la Base Naval hacen un llamado a las personas que se dedican a pescar en el sector para que no violen las reglas de pesca.

“La Base Naval de Caratasca decomisó este producto. Los patrullajes siempre son en los bancos de pesca y verificamos que se haga industrial y artesanal, pero que no se haga ilegal”, dijo el capitán Henry Matamoros, de la Base Naval.

“Estamos revisando los botes para verificar que no lleven producto prohibido. Los operativos son constantes”, dijo tras agregar que también patrullan la frontera marítima para evitar el ingreso de pesqueros nicaragüenses. “Pedimos a los pescadores que no violen la ley y que pesquen con los instrumentos que no están prohibidos’’, manifestó.

Los tripulantes de las embarcaciones incautadas serán puestos a las órdenes de las autoridades de la Fiscalía Especial del Ambiente, junto con las evidencias que les confiscaron.

La Dirección General de Pesca (Digepesca) impone sanciones administrativas y la suspensión de la licencia para ejercer esa tarea.