Madre clama para que le entreguen sus dos hijos

SAN PEDRO SULA. “Quiero que me den a mis hijos” era el clamor de Sindy Alvarado, quien ayer pedía en Medicina Forense que le entregaran los cuerpos de sus dos niños que murieron quemados dentro de su casa en los bordos de la colonia El Limonar.

La tragedia ocurrió la tarde del viernes, en la que los hermanitos Adrián Alexander (de 4 años) y Joshua Sair Posas Alvarado (de 22 meses) murieron quemados cuando por causas desconocidas su humilde vivienda agarró fuego. Después de varias horas de angustia, Juana Alvarado, abuela de los menores, expresó que ya no quieren esperar más por los cuerpos de los niños y no saben por qué las autoridades forenses les aumentan la angustia. “Tenemos todo listo para velar los niños en una iglesia de donde vivimos; pero por favor les pedimos que nos den los cuerpos, no queremos que les hagan pruebas de ADN, nosotros ya los identificamos”, dijo entre lágrimas la abuela. Debido a la desesperación, la madre de los niños ha intentado suicidarse, por lo que los familiares y amigos piden ayuda.

“Mi hija no soporta el dolor de perder a sus hijos y ha intentado quitarse la vida”, agregó la pariente. Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, manifestó que a través de la Fiscalía de la Niñez están investigando si los menores quedaron en su casa de habitación solos o al cuidado de otra persona. “Los cuerpos de los niños quedaron totalmente quemados, por lo que se enviaron muestras a los laboratorios centrales de Medicina Forense en Tegucigalpa para identificar a cada uno de los menores, eso hará que el proceso tarde un par de días y posteriormente se proceda a la entrega de los cuerpos a sus familiares”, explicó Guzmán. La Fiscalía también hace las investigaciones para ver si existe alguna acción penal contra los padres de familia u otras personas que estarían a cargo de los niños.

Los documentos requeridos, como partidas de nacimiento, ya fueron entregados a Medicina Forense, pero están a la espera de los resultados científicos.