Operario de maquila es encontrado muerto en Choloma

Choloma.



Después de una semana de que no lo miraban, un operario de maquila fue encontrado muerto en un cuatro que alquilaba dentro de una casa en la aldea La Jutosa.



La víctima fue identificada solo como Carlos. Según información obtenida por la Policía, el hombre alquilaba una habitación en una casa, pero los demás inquilinos no sospecharon que estaba muerto.



Los otros habitantes de la vivienda dijeron que desde la semana pasada el cuarto estaba cerrado, por lo que creyeron que no estaba. En los ultimos días sentían mal olor y creían que eran unos sacos con basura. Ayer no soportaron el hedor y llamaron a la Policía y unos agentes hallaron el cadáver.