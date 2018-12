Operativos contra narcos en Honduras dejan 59 narcopistas inhabilitadas

Tegucigalpa, Honduras.



La llegada de vuelos clandestinos desde Colombia y Venezuela multiplicaron las pistas clandestinas de aterrizaje en departamentos de Gracias a Dios, Olancho, Colón, Yoro y Cortés que construyeron los narcotraficantes para facilitar el paso de la droga por Honduras.



Ante el auge de las áreas clandestinas de aterrizaje (ACA), la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) ha desarrollado una ofensiva, la que solo en 2018 deja de 59 narcopistas inhabilitadas, 58 en Gracias a Dios y una en el departamento de Cortés.



“La mayoría de pistas que se inhabilitaron se encontraban en sectores de Brus Laguna, Llanos de Rapa y Wampusirpe. Ha sido un trabajo coordinado con diversas fuerzas para neutralizar el operar de los carteles”, explicó José Coello, vocero de Fusina.



Vigilancia



Es por tierra, aire y mar que las autoridades detectan mediante radares las embarcaciones y aeronaves que intentan ingresar al país. Fusina asegura que se ha llavado a cabo un combate frontal mediante trabajos de vigilancia, inteligencia y detección de personas ligadas al trasiego de drogas, operaciones que se han ejecutado en varios departamentos de Honduras. “Equipos de inteligencia trabajan en la búsqueda de pistas clandestinas. La vigilancia es a diario por tierra, mar y aire con apoyo de la tecnología, radares en las embarcaciones navales que permiten la detección de aeronaves que intentan ingresar al país de manera ilegal. Además se da seguimiento a las avionetas cargadas de droga que despegan de Suramérica”, explicó uno de los técnicos del Batallón de Ingenieros que participa en las operaciones.



Autoridades informaron que los narcotraficantes están intentando crear nuevas trazas para la narcoactividad que les facilite el paso de droga por Honduras hacia Estados Unidos.



La Fuerza de Tarea Gracias a Dios ha sido la responsable de vigilar la zona de La Mosquitia, uno de los puntos adonde más narcopistas se han identificado.





Por mar pasa droga



Para el analista Raúl Pineda Alvarado, las medidas de interdicción con la destrucción de narcopistas es una acción positiva, pero asegura que en este momento el grueso del trasiego de droga lo están haciendo por mar.



“Es mínimo el volumen de droga que están enviando (los narcotraficantes) por aeronaves, aunque se destruyeran todas las pistas utilizadas en el país para hacer llegar la droga, siempre llegará a los mercados. Los traficantes están utilizando carreteras pavimentadas para su actividad criminal, Honduras tiene carreteras y ellos bloquean cabeceras adonde hay rectas y utilizando luces hacen que las avionetas aterricen”, opinó Alvarado.



En lo que va de 2018, Fusina ha ejecutado 74 operaciones aéreas y 525 marítimas en seguimiento al operar de los narcos; pero la incautación de droga solo alcanzó 1,581 kilos en varios operativos en el país. “Dos cosas están pasando en la incautación, o que Panamá y Costa Rica incautan la droga que pasa por Honduras, o que aquí no se hace un buen trabajo, porque Panamá decomisó ocho veces más droga que la que se ha decomisado en Honduras, y esto solo refleja o que ya no viene droga o que aquí no se está incautando”, dijo Pineda. Las operaciones de Fusina en 2018 dejan además 112,000 plantas de coca destruidas en el país.