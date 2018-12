Amotinamiento de reos en la cárcel de El Pozo en Ilama, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.

Un amotinamiento se registró este martes en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo ubicada en el municipio de Ilama, en Santa Bárbara.

Asimismo se divulgó que supuestamente esto provocó que varios reos se fugaran; sin embargo, las autoridades desmintieron que se hayan escapado algunos presidiarios.

“Queremos aclarar categóricamente que no hubo fugas de personas privadas de libertad desde el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, esto es completamente falso, quiero desmentir esto ya que no se ha escapado ninguna persona, lo que hubo fue un intento de motín”, declaró German McNiel, sub director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

En relación a las afirmaciones realizadas por algunos familiares que se encontraban en las cercanías del establecimiento con el objetivo de entregar el kit de aseo personal y quienes dijeron que había personas muertas, afirmó que ninguna había fallecido cuando se recobró el control en el centro penitenciario.

Además expuso que el motín fue controlado por la Fuerza Interinstitucional de Seguridad Nacional (Fusina).

Según McNiel, los controles que se están imponiendo en los centros penitenciarios pueden venir a generar inconformidades en aquellas personas que estaban acostumbradas al desorden, a ingresar drogas, armas, bebidas alcohólicas o que sus visitas entraran en cualquier momento.

Reiteró que este tipo de acciones ya no están permitidas en los centros penitenciarios, particularmente en éste y el de Morocelí, El Paraíso.