Por ir a alta velocidad fue accidente que causó cuatro muertes: Policía

Tegucigalpa, Honduras.



Según el reporte de las autoridades policiales, la velocidad y la ingesta de bebidas alcohólicas podrían ser las principales causas de un accidente de tránsito que causó cuatro muertes.



Además otra persona quedó herida y una salió ilesa.



La tragedia fue en la medianoche del sábado debajo del puente a desnivel en la colonia Villanueva de la salida a Danlí.



Las personas que perdieron la vida al instante fueron identificadas por las autoridades como Andoni Benjamín Alvarado Reyes (de 34 años), Erlin Orlando Pineda Aguilera (24 años), Carlos Roberto Romero Sánchez (de 34) y Nelson Omar Fúnez Méndez (de 35).



La persona que resultó con heridas de gravedad es Arnold Obadí Hernández López (de 24).

Parientes de las víctimas estaban desconsolados.

De la persona ilesa que fue requerida por agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) no se dio a conocer su identidad porque se encuentra en proceso de investigación.



Se informó que la persona que no sufrió ningún daño era quien conducía el taxi número 6505, placas P DÑ-1806, en el que se transportaban los seis ocupantes cuando ocurrió la tragedia. Las seis personas se trasladaban de la colonia Villanueva con dirección a la colonia Kennedy.



En el taxi viajaban las seis personas, entre ellas el conductor que resultó ileso, el dueño del taxi y cuatro acompañantes más que iban en el asiento de atrás.



Debido a la velocidad, el automotor impactó con la parte lateral con una de las bases del puente a desnivel, pues el conductor perdió el control de la unidad de transporte.



Las autoridades de Tránsito investigan si otro carro, pick up, participó en el fatal accidente.



Extraoficialmente se dio a conocer que un pick up, cuyo conductor huyó, participó de forma directa en el fatal accidente.

La familia retiró el cuerpo de Andoni Alvarado.

Escena



A eso de las 3:40 am de ayer llegaron las autoridades a levantar los cuatro cadáveres que quedaron en el lugar de la tragedia.



Paramédicos del 911 trasladaron a la persona herida a la sala de emergencias del Hospital Escuela Universitario (HEU), ya que presentaba golpes de consideración en diferentes partes, y se dio a conocer que se encontraba en estado delicado.



Los cadáveres fueron ingresados en la morgue de Medicina Forense adonde llegaron los familiares a reclamar los cuerpos.



Los familiares dijeron que Carlos Roberto Romero Sánchez trabajaba como supervisor de una fábrica de plásticos y residía en la colonia Girasol, en el kilómetro 5 de la carretera a Danlí.



“Era una persona tranquila, no tenía problemas con nadie y le gustaba ir a la iglesia”, manifestó una de las vecinas que llegó a la morgue capitalina.



Nelson Omar Fúnez Méndez era soldador y residía en la colonia Villanueva.



Andoni Benjamín Alvarado Reyes era originario de Jamastrán, El Paraíso, era conductor de taxis, y Erlin Orlando Pineda Aguilera era barbero y residía en la colonia Villanueva.



“Nelson llegó a la casa a las 10:15 pm a traer la chumpa y dijo que luego iba a regresar, lo llamamos y no repondía el teléfono”, recordó uno de los familiares.



“Lo último que supimos de él es que había comprado cervezas en una pulpería cercana a la escuela, pues le gustaba tomar”, detalló uno de los hermanos del occiso.