Más de 34,000 efectivos dan seguridad en las calles de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

El presidente Juan Orlando Hernández dio por iniciada ayer la operación de seguridad Navidad Catracha y Fin de Año, en la que participarán más de 34,000 elementos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el país.

La operación tiene como objetivo fortalecer los esquemas de seguridad y ofrecer un ambiente de paz y tranquilidad a la población en esta época. En el dispositivo participarán todas las fuerzas de seguridad del Estado y se busca fortalecer el trabajo en equipo de instituciones, como la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) y el sistema de emergencias 911 con Copeco y todos los organismos aglutinados en el mismo. “Quiero comenzar por decirles a los servidores públicos y los voluntarios, que son parte de esta operación y del día a día en los temas de seguridad, gracias porque ustedes lo arriesgan todo para el beneficio del pueblo hondureño”, expresó el mandatario en los actos que dio por iniciada la operación en la Plaza de los Héroes de la 105 Brigada de Infantería.

Época

El operativo de seguridad empezó ayer y finalizará el 7 de enero.

La operación comprenderá patrullajes, retenes en lugares de mayor concentración de personas en áreas urbanas y carreteras, registros en buses, taxis, mototaxis, vehículos de transporte de carga y cualquier tipo de vehículo para decomisar armas, drogas y municiones.

Hernández expuso que en esta época navideña se requieren mayores controles de seguridad porque el comercio y muchas actividades necesitan resguardo, así como la población en general.

“Vamos a tener un gran movimiento económico en el país y eso implica que ofrezcamos mayores y mejores niveles de seguridad en todo el país; esa es una de las grandes estrategias para este fin de año e inicio del próximo”, manifestó. “Necesitamos seguridad en muchos aspectos, por ejemplo ahora se dan muchas visitas a familiares, el comercio entra en temporada alta, así como el movimiento masivo de personas y por eso requerimos contar con seguridad en todo el país”, manifestó el mandatario.

“Gracias a los cuerpos de seguridad porque arriesgan su vida por todo el pueblo, hemos dejado de ser el país más violento del mundo y ahora estamos en índices de seguridad mejores a los que recibimos, aunque aún no es suficiente”.

Asimismo, Hernández resaltó que en ese aspecto no se ha mejorado de la noche a la mañana, sino que ha sido un esfuerzo intenso de varios años, tomando decisiones que antes no se querían tomar, a “veces por temor, a veces por corrupción o a veces por una falta de visión que un pueblo sin seguridad no tiene futuro”.

Recordó que los niveles de avance en Atlántida, Cortés, Yoro y Santa Bárbara, en relación con los homicidios, representa menos de 240 homicidios con respecto al mismo período del año pasado.

Compromiso. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Orlando Ponce Fonseca, refirió que la institución está compenetrada en el compromiso de salvaguardar a la población en esta importante temporada del año. “Hoy estamos unidos para trabajar de manera fuerte y en favor del pueblo”.