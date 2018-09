Encuentran los cadáveres de una mujer y un hombre envueltos en sábana y saco

Tegucigalpa, Honduras

El cuerpo de una mujer dentro de un costal y el de un hombre envuelto en una sábana fueron encontrados la mañana de ayer en diferentes sectores de la capital.

En una calle de tierra de la colonia María José, en el valle de Amarateca, autoridades reconocieron el cadáver de una mujer identificada por sus familiares como María del Cielo Durón (de 18 años), residente en Río Abajo, carretera a Olancho.

La cabeza y parte del tronco estaban dentro de un saco, y las extremidades inferiores estaban al descubierto.

La víctima vestía pantalón rojo. Hasta el lugar de la escena del crimen llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Ministerio Público y Medicina Forense para reconocer y levantar el cadáver y luego llevarlo a la morgue capitalina.

Los familiares de la mujer dijeron que ella salió de su casa el viernes a visitar a una tía que reside en Guallabillas, Amarateca. En horas de la mañana del sábado le dijo a la tía que iba a ir al carnaval de Tegucigalpa, pero ella no le dio permiso, lo que molestó mucho a la ahora occisa. No obstante, la víctima aprovechó que su tía salió a comprar a una pulpería y salió sin que los familiares se dieran cuenta. En horas de la mañana de ayer les informaron que el cuerpo estaba tirado en una calle de tierra.

Segundo caso

El otro hecho criminal ocurrió a eso de las 7:00 am de ayer en el bulevar Fuerzas Armadas, de la capital.En la colonia 21 de Febrero, de Comayagüela, personas desconocidas lanzaron un cadáver envuelto en una sábana y quedó en la acera peatonal. El ociso no fue identificado porque no se le encontró documentos personales. Lo ingresaron en la morgue como desconocido.