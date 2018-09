Le suplicaron que no fuera al carnaval y se fue solo a encontrar la muerte

Tegucigalpa, Honduras.



Su familia le rogó que no fuera al carnaval, pero María del Cielo Durón, que apenas cumplió 18 años el miércoles, estaba decidida a ir a disfrutar de la fiesta que celebraron los capitalinos en su feria patronal.



"Cielo, no hay dinero", le dijo su mamá. "Pero yo quiero ir al carnaval", le respondió y se fue a dormir, agregó la tía de la víctima.



Todo parecía estar bien, la familia se acostó a dormir sin imaginar que la jovencita se escaparía de la casa para irse a bailar sin pensar que la muerte le esperaba.



El cuerpo de la jovencita, semi envuelto en un costa, fue encontrado este domingo por unos leñadores que pasaban por Río Abajo, salida al norte de Tegucigalpa. El dolor de sus parientes al conocer la noticia era desgarrador.



"Ella se enojó con mi hermana porque no la dejó ir al carnaval", detalló su tía entre el llanto.